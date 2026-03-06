İngiltere Savunma Bakanlığı, 6 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki savunma faaliyetlerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Açıklamaya göre, Kraliyet Donanması’na ait Wildcat helikopterleri, insansız hava araçlarına karşı kullanılabilen Martlet füzeleriyle donatılmış şekilde Kıbrıs’a ulaşmaya başladı. Bu sistemlerin, özellikle tek yönlü saldırı dronları da dahil olmak üzere insansız hava sistemlerine karşı koyma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca dört adet ek Typhoon savaş uçağının gece saatlerinde Katar’a ulaşmasının planlandığını duyurdu. Bu sevkiyatın, bölgede Birleşik Krallık’ın savunma kabiliyetlerini daha da güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, dün gece Birleşik Krallık’a ait F-35 ve Typhoon savaş uçaklarının, Voyager hava yakıt ikmal uçaklarının desteğiyle, Katar, Ürdün ve Doğu Akdeniz üzerinde savunma amaçlı hava devriyeleri gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı, bu faaliyetlerin bölgedeki savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.