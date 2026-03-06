ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Trump paylaşımında, "İran ile KOŞULSUZ TESLİM OLMA dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı. İran'ın geleceği hakkında, "BÜYÜK ve KABUL EDİLEBİLİR bir liderin seçilmesinden sonra, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz." diye yazdı. ABD için sıkça kullanılan sloganını tekrar eden Trump paylaşımını, "İRAN'IN BÜYÜK BİR GELECEĞİ OLACAK. İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM" ifadeleriyle bitirdi.