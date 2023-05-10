Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bütçe açığının bu yılın ocak-nisan döneminde 3,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 22 azalarak 7,8 trilyon rubleye gerilediğine işaret edilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise yüzde 26 artarak 11,2 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin de ocak-nisan döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 2,3 trilyon rubleye gerilediği belirtilerek, söz konusu düşüşün ana nedeni olarak yüksek baz etkisine işaret edildi.

Rusya'nın bütçesi geçen yıl yaptırımların etkisiyle 3,3 trilyon ruble açık verirken, Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden yuan ve altın satışı gerçekleştiriyor.