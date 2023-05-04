Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.05.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Caddesi üzerinde bulunan isimsiz tali yolda, Serdar ŞAHİN (E-38) yönetimindeki ZMT 183 plakalı araç ile doğu istikametine doğru geri geri seyredip anayol konumunda bulunan Üniversite caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Waqas UL ZAMAN (E-30) yönetimindeki RG 749 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Waqas UL ZAMAN, kaldırlıdığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. ZMT 183 plakalı araç sürücüsü Serdar ŞAHİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.