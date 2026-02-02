Gündem Kıbrıs Özel Haber

ABD–Venezuela hattındaki gerilim, Washington’ın Karayipler ve Doğu Pasifik’te ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ gerekçesiyle düzenlediğini duyurduğu ve onlarca teknenin vurulduğu operasyonlar ile üst seviyeye tırmandı.

3 Ocak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya saldırdı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores'i kaçırdı. ABD, operasyonu Mutlak Kararlılık Operasyonu olarak adlandırdı ve operasyon yerel saatle sabah 2 civarında hava saldırısıyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, Venezuela'nın kuzeyindeki altyapı sistemlerini bombaladı ve tutuklama gücü Maduro'nun Caracas'taki konutuna saldırdı. Maduro ve Flores, ABD güçleri tarafından New York'a götürüldü.

Yaşanan bu olay dünyada geniş yankı bulurken, KKTC’de de vatandaşın öncelikli gündem maddeleri arasına girdi. Gündem Kıbrıs vatandaşlara “Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun tutuklanması hakkında ne düşündüklerini ve Kıbrıs adasındaki yabancı güçlere güvenip güvenmediklerini” sordu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin çok yanlış olduğunu söyleyerek, yapılan girişimin petrol için olduğunu düşündüklerini söyledi. Vatandaşlar, yapılan müdahale karşısında dünyanın sessiz kalmasını ise “Hayret verici” olarak değerlendirdi. Adada bulunan yabancı güçlere güven olur mu sorusuna ise vatandaşlar, “Adada sadece Türk askerine ve Türkiye’ye güveniyoruz” diyerek, yabancı güçlere kesinlikle güven olmayacağını vurguladı.

Necla Erşan: Adada sadece Türk askerine ve Türkiye’ye güveniyoruz

Necla Erşan isimli vatandaş, yaşanan olayı kabul edilemez olarak değerlendirdi. Kıbrıs adasında bulunan yabancı güçlere ise güven olmayacağını söyleyen Erşan, “Kesinlikle yabancı güçlere güven olmaz. Adada sadece Türk askerine ve Türkiye’ye güveniyoruz” dedi.

Hüseyin Bağlar: Orduya güvenimiz tamdır

Hüseyin Bağlar isimli vatandaş ise, ABD’nin yaptığını “Zorbalık” olarak değerlendirerek, “Bu olay zorbalıktır. Seçilmiş bir devlet başkanını yatağından alıp götürmek çok yanlıştır” dedi. Kıbrıs adasında bulunan yabancı güçlere güven olup olmayacağının sorulması üzerine Bağlar, “Kıbrıs’taki yabancı kuvvetlere güven olmaz. Ben sadece Türk askerine ve Türkiye’ye güveniyorum. Orduya güvenimiz tamdır. Ama askeri olmasa da ekonomik olarak yabancı güçler tüm saldırıları yapıyorlar” diye konuştu.

Mehmet Küçük: 74’te askerdim. 3.5 ay İngiliz’in kampında esir kaldım. Türk’ten başka dostumuz yoktur

Mehmet Küçük isimli vatandaş da 194’te 3 ay esir düştüğünü söyleyerek, “Ben 9 Ocak 1956 doğumluyum. Kıbrıslıyım. 74’te askerdim. 3.5 ay İngiliz’in kampında esir kaldım. Türk’ten başka dostumuz yoktur. Türkiye’miz bizim dostumuzdur. Rumlara, İngilizlere, Amerikalılara güvenmiyorum kesinlikle güvenmiyorum. Yalnız Türkiye’mize güveniyorum” dedi.

Metin Artemir: Bu adada sadece Türkiye’ye ve Türk askerine güveniyoruz

Metin Artemir isimli vatandaş, “ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini doğru bulmadığını söyledi. Adadaki yabancı güçler hakkında ise Artemir, “Yabancı güçlere hiçbir zaman güven olmaz. Burada da İsrail’in Gazze’de yaptığı gibi olacak. Her türlü düzen bu adada mevcuttur. Bu adada sadece Türkiye’ye ve Türk askerine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Gülden Hoca: Uluslararası anlaşmalara göre Türkiye bu adanın garantörüdür

Gülden Hoca isimli vatandaş ise ABD’nin müdahalesi hakkında yorum yapmazken, Kıbrıs’ta federal bir çözüm olması gerektiğini söyledi. Hoca, “Rumlarla birleşmemiz gerekir ama bunu yapamıyoruz. İnsanlar artık değişti. Bizim insanımız da değişti. Kardeş kardeşe düşman oldu. Yasalara ve uluslararası anlaşmalara göre Türkiye ve Türk askerinin burada olması gerekir. Uluslararası anlaşmalara göre Türkiye bu adanın garantörüdür. Ancak bizim kendi kendimizi yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Ekin: Yabancı güçlerden başka tehditler gelebilir

Mevlüt Ekin isimli vatandaş ise, adada bulunan yabancı güçlere kesinlikle güven olmayacağını söyleyerek, “Yabancı güçlere hiç güven olmaz. Kimin ne olacağını bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Kimin nereden alınacağı belli değil. Yabancı güçlerden başka tehditler gelebilir. O nedenle ada üzerinde bulunan kimseye tam güvenmiyorum” dedi.

İsmail Renklitepe: Bizim bizden başka dostumuz yoktur

İsmail Renklitepe isimli vatanda ise adada bulunan yabancı güçlere güven olmayacağını vurgulayarak, “Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Türkiye ve Türk askerine güveniyoruz. Türk askerinin adada olması lazım” diye konuştu.

Işık Bayraktar: Yabancı güçlere güvenmiyorum. Türkün yanında Türk vardır. Başka devletlere kesinlikle güven olmaz

Işık Bayraktar isimli vatandaş ise yabancı güçlere güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Yabancı güçlere güven olmayacağını bütün dünya gibi biz de gördük. Yabancı güçlere güvenmiyorum. Türkün yanında Türk vardır. Başka devletlere kesinlikle güven olmaz. Ben sadece Türkiye ve Türk askerine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Bora Şenol: Bizim Türk askerine olan güvenimiz tartışmaya kapalıdır

Bora Şenol ise ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi konusunda düşüncelerin çok da anlam ifade etmediğini söyleyerek, “Düşüncelerin çok da bir anlamı yok. Amerika’nın her zaman yaptığı şeylerden biri… Venezuela şuanda dünyanın en büyük doğal rezervlerine sahip ülkesidir. Günün sonunda bu olay bize de sekecektir. Dünyanın edilmemesi ve dünyadan ses çıkmaması da en büyük hayret verici konudur” dedi. Adada bulunan yabancı kuvvetlere güven olup olmayacağının sorulması üzerine Şenol, “Yabancı güçlere kesinlikle hiçbir zaman güven olmaz. Türkün Türk’ten başka dostu yoktur ve bu her zaman geçerli olacaktır. Bizim Türk askerine olan güvenimiz tartışmaya kapalıdır. Yabancı güçler zaten senelerce yaptıklarını Türkü Türk’e düşman ederek yapmalılar mı?” diyerek Türk askerine olan güvenini dile getirdi.

Mustafa Ercan: Türkiye ve Türk askerinin burada olması diğer yabancı güçler için bir korku unsurudur

Mustafa Ercan isimli vatanda, ABD’nin Venezuela müdahalesinin dünya tarafından kınanması gerektiğini söyleyerek, “İnsanlığa aykırı bir durumdur ve yapılmaması gerekirdi. Dünya tarafından kınanması lazım. Ama Amerika her istediğini yapan bir ülke” ifadelerini kullandı. Adadaki yabancı güçlere de güven olmayacağını söyleyen Ercan, “Adadaki yabancı güçlere kesinlikle güven olmaz. Türkiye ve Türk askerine güveniyoruz. Garantör ülkemiz. Türkiye ve Türk askerinin burada olması diğer yabancı güçler için bir korku unsurudur” dedi.

Kasım Şık: Eğer Türkiye ve Türk askeri olmasaydı bizi burada darma duman ederlerdi

Kasım şık ise ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini doğru bulmadığını söyleyerek, “Yanlış bir olay, bir ülke tarafından başka bir ülkeye müdahale edilemez. Ne için müdahale ettiğini de biliyoruz: petrol” dedi. Konuşmasının devamında Şık, “Kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin. Kendi askerine güveneceksin. Eğer Türkiye ve Türk askeri olmasaydı bizi burada darma duman ederlerdi” ifadelerini kullandı.

Fırat Kotal: Sadece Türkiye ve Türk askerine güveniyoruz

Fırat Kotal isimli vatandaş da ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin doğru olmadığını söyleyerek, “Bu müdahaleyi doğru bulmuyorum. ABD petrol ve kendi çıkarları için bu müdahaleyi yaptı” dedi. Kotal, adadaki yabancı güçlere ise güvenmediğini vurgulayarak, “Kesinlikle güvenilmez. Sadece Türkiye ve Türk askerine güveniyoruz. Ve bu adadaki varlığı gereklidir. Eğer onlar olmazsa bizim burada başka dayanağımız olmaz” diye konuştu.

Coşkun Odabaş: Adada bulunan yabancı güçlerin hiçbirine kesinlikle güvenmiyorum

Coşkun Odabaş isimli vatandaş da ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin yanlış bulduğunu söyleyerek, “ABD’nin müdahalesi çok yanlış bir olaydır. Adada bulunan yabancı güçlerin hiçbirine kesinlikle güvenmiyorum. Sadece Türkiye ve Türk askerine güveniyorum” dedi.