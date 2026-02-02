İskele–Ercan Anayolu’nun 3–4’üncü kilometreleri arasında 21.40 sularında meydana gelen trafik kazası can aldı. İskele istikametinden Lefkoşa yönüne doğru seyreden Mehmet Ali Demir (E-44) yönetimindeki JP 360 plakalı salon araç, Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti.

Bu sırada karşı istikametten gelmekte olan Emir Gözel (E-22) yönetimindeki RE 260 plakalı salon araç ile çarpışan JP 360 plakalı araç, şiddetli kazaya neden oldu. Kaza sonucu RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül Kanlı (K-46) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Emir Gözel, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.