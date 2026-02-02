Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı veya çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Salı günü fırtınamsı rüzgar

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı günü ise fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.