DAÜ’den verilen bilgiye göre etkinliğe, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tanıtım filmi gösterilirken, program tıp fakültesi öğrencileri Ada Keskin Bakış ile Bahattin Keleş’in müzik dinletisiyle devam etti.

-Salel

Etkinlikte öğrenciler adına konuşan üçüncü sınıf öğrencisi Fersu Salel, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesine değinerek hekimliğin yalnızca hastalıkları teşhis etmekten ibaret olmadığını, insanı anlamayı da gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

-Güzoğlu

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Nilüfer Güzoğlu ise konuşmasında, tıp eğitiminin yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını belirterek hekimliğin bilimsel bilginin yanı sıra empati, sabır ve etik değerler gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

Tıp eğitiminde öğrencilere kazandırılan en önemli ilkelerden birinin “Hastalık yok, hasta vardır” anlayışı olduğunu belirten Güzoğlu, her hastanın farklı bir hikâyesi, farklı bir yaşamı ve farklı ihtiyaçları bulunduğunu ifade etti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da 14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını onurlandırmak açısından önemli olduğunu belirterek, sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin nitelikli ve etik değerlere bağlı hekimler yetiştirilmesini daha da önemli hale getirdiğini kaydetti.

Hekimliğin yalnızca bir meslek değil, insan hayatını korumayı amaçlayan büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kılıç, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yürütülen Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı kapsamında bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve etik değerlere bağlı hekimler yetiştirildiğini belirtti.

-Bora

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora ise konuşmasında hekimliğin sabır, fedakârlık ve vicdan gerektiren bir meslek olduğunu dile getirerek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık hizmetinde görev yapan çalışanların toplum sağlığının korunmasına büyük katkı sağladığını belirten Bora, tıp alanındaki gelişmelerin insan hayatını daha sağlıklı ve güvenli hale getirdiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Halil Eren Sakallı tarafından modern Tıp Bayramı’nın anlam ve önemine ilişkin sunum yapılırken; program, takdimlerin ardından sona erdi.