Sadıkoğlu: “Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır”

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenen şölende bölge okullarında okuyan öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi. Şölende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gençliğe yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Bu yıl 107. Yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Yarın yapılacak resmi tören öncesi İskele’de 19 Mayıs coşkusu bugünden başladı. İskele Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenledi. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan şölende bölge okulları Muharrem Döveç Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi’nde okuyan öğrenciler gösteriler sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmesinin büyük bir anlam taşıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, 19 Mayıs 1919’un sadece bir tarih olmadığını, bağımsızlığa inanmış bir milletin yeniden ayağa kalkışının, umudun, cesaretin ve kararlılığın simgesi olduğunu vurguladı.

‘Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır’ diyen Sadıkoğlu, bu kapsamda açılışına kısa bir süre kalan İskele Gençlik Merkezi’nden de bahsetti. İskele Belediyesi olarak gençlerin her alanda gelişimini önemsediklerini belirten Sadıkoğlu, yapımı sona yaklaşan İskele Gençlik Merkezi’nin gençlerle birlikte tasarlandığını ifade etti. Gençlerin sadece projelerden faydalanan değil, aynı zamanda sürecin bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, merkezin gençlerin fikir üretebileceği, kendini geliştirebileceği ve sosyal anlamda güçlenebileceği bir alan olacağını söyledi. Şölende sahne alan tüm öğrencileri de tebrik eden Sadıkoğlu, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kutladı.

Etkinlikte Muharrem Döveç Ortaokulu ritim grubu sahne alırken, İskele Ticaret Lisesi halk dansları gösterisi ile büyük beğeni topladı. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğrencileri ise şarkı performansı ve modern dans gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Programda ayrıca farklı kültürlerden gençlerin yer aldığı dans grupları sahne alarak Ossetian, Dagestani ve Russian müzik ve dans performansları sergiledi. İskele Ticaret Lisesi müzik grubu ve Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin modern dans ve müzik gösterileri de büyük alkış aldı.Gençlerin yeteneklerini sergilediği program, Bekirpaşa Lisesi Yakamoz Müzik