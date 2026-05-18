Başbakan Ünal Üstel, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Üstel mesajında, “Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum polisin görevini büyük bir fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirirken hayatını kaybettiğini belirten Üstel, Mehmet Korkmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, Polis Genel Müdürlüğü teşkilatına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.