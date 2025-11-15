Açılışta konuşan Bakan Ataoğlu, sanata ve sanatçıya verilen değerin önemine vurgu yaptı. Ataoğlu,

“Birçok insanın izlemekten büyük keyif aldığı usta ve kıymetli oyuncu Sadri Alışık’ın adının KKTC’de yaşatılması bizim için büyük gururdur. Cumhuriyetimizin 42’nci yılında bu akademinin açılışına tanıklık etmek heyecan ve onur verici. Destek için her zaman buradayız. Herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık ise açılışın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kıbrıs’ta Sadri Alışık Akademi’nin açılması, gençlere ve yetişkinlere kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmak açısından son derece kıymetli. KKTC’nin 42’nci kuruluş yılında bu adımı atmak ve Sayın Bakanımızın desteğini görmek büyük bir gurur. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Törene, Kerem Alışık ve ailesi, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, tiyatro dünyasından usta isimler, ünlü oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar, merkezin Kıbrıs’ın kültür-sanat hayatına sağlayacağı katkıya ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Kıbrıs Akademi’nin, genç yeteneklere sanat eğitimi sunarak adada kültürel üretimi güçlendirmesi ve Kıbrıs’ın sanat vizyonuna yeni bir soluk kazandırması hedefleniyor.