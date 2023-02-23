Türkiye ekonomisinin deprem kaynaklı derin yaralar aldığının altını çizen Şafaklı, bu kararla yükselen döviz karşısında Türk Lirası'nın eriyeceğini ve olumsuz yansımaların ilerleyen günlerde görüleceğini söyledi.

Gündem Kıbrıs 'a konuşan ekonomist Okan Veli Şafaklı , bunun tam karşılığının, 'döviz yükselecek' demek olduğunu kaydetti. Bu kararın Türk Lirasına yatırımı olumsuz etkileyeceğini dile getiren Şafaklı, Türk Lirasına yönelimin azalacağını ve dövizde yükselme gerçekleşeceğini kaydetti.

Döviz güne nasıl başladı? 22 ŞUBAT 2023

Döviz güne nasıl başladı? 22 ŞUBAT 2023

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