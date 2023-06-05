Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 6-12 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba günü açık ve az bulutlu, Perşembe günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.