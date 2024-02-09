Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Şubat tarihleri arasındaki hava tahmin raporuna göre, hava, bugün parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yağışlı hava yerini hafta sonundan itibaren parçalı bulutlu havaya bırakacak. Yarın parçalı bulutlu, pazar az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu hava etkili olacak.

Hava, pazartesi, parçalı ve çok bulutlu olacak. Salı parçalı çok bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba günü ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette pazar ve pazartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.