Meteoroloji Dairesi’nin 24 Şubat-2 Mart tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günleri orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek rüzgar; çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

Periyod süresince bölge genellikle alçak basınç ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, parçalı ve az bulutlu; çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; perşembe, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu öğleden sonra ise az bulutlu ve haftanın geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece; haftanın geri kalanında ise 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri genellikle güney ve batı, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.