2022 Aralık ayında başlanan Yeni Girne Hastanesi inşaatının bu yıl içerisinde sona ermesini öngördüklerini belirten Altuğra, hastanenin yapım aşaması ve güncel durumunu sürekli takip ettiklerini kaydetti.

Altuğra, Girne Bölgesi’nde artan nüfus yapısına göre 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verilme noktasında yetersiz kalındığını, inşaatın sona ermesiyle 160 yatak kapasiteli olacak Yeni Girne Hastanesi ile özelde Girne halkına genelde ülkemize tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetti.

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