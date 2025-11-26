Bu çerçevede çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında yürütülen mevcut sağlık projeleri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca ortak yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı; elde edilen ilerlemeler ve sonuçlar gözden geçirildi. Ayrıca 2026 yılı için planlanan ortak faaliyet alanları masaya yatırılarak yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. İki bakan, “2025 yılında yapılanlar ve 2026 yılında yapılacak projeleri görüştü.