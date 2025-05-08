Dinçyürek, 4 Nisan 2025’te daha geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını belirterek, bakanlığa bağlı ilgili dairenin hazırladığı birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik taslak plan ve projenin uzmanlarla paylaşılmakta olduğunu söyledi. Bu süreçte bilgi birikimi ve deneyimlerden faydalanarak, halkın doğrudan hissedeceği bir açılımla uygulamaya geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

” 24 yıl aradan sonra halk sağlığı uzmanı göreve başlayacak”

Bakan Dinçyürek, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması planlanan halk sağlığı uzmanı ile ilgili idari düzenlemelerin sürdüğünü belirterek, “Temel amacımız, 24 yıl aradan sonra bir halk sağlığı uzmanı hekimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık servislerinde göreve başlamasını sağlamaktır. Bu gelişme bizlere bilimsel anlamda ciddi bir katkı sunacaktır” dedi.

Her işin bir uzmanı olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, halk sağlığı uzmanlarının özellikle birinci basamak tedavi, koruyucu hekimlik, erken tanı, aşılama ve bağışıklık konularında önemli bir bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğunu belirtti. “Bilgiye, deneyime, tecrübeye ve en önemlisi halk sağlığına, toplum yararına en çok değer veren bir bakanlıktayız. Bireysel çıkarlardan çok toplum yararını ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı kapsamda yarın bakanlık müsteşarının da katılacağı üçüncü toplantının da gerçekleştirileceğini belirten Dinçyürek, bakanlık bünyesinde yürütülen plan ve projelerin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilgili paydaşlarla da yerinde değerlendirmeler yapılacağını söyledi. “Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız” dedi.

Toplantıya katılan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özlem Özçay, yaptığı açıklamada 15 yıldır sahada aktif olarak görev yaptığını belirtti. Nisan ayı başından bu yana Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü ile temas halinde olduğunu ifade eden Dr. Özçay, bugün itibarıyla açılan münhal kadroya resmi başvurusunu yaptığını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetleri alanında edindiği bilgi ve deneyimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının hizmetine sunmak için heyecan duyduğunu dile getiren Özçay, toplantı sürecine şu aşamada gayri resmi olarak katkı koyduğunu belirtti.

Bugün yapılan ikinci toplantının ardından yarın üçüncü toplantının gerçekleştirileceğini ifade eden Dr. Özçay, resmi olarak görevde olsam da olmasam da her halükarda elimden gelen katkıyı sunmak için sabırsızlanıyorum açıklamasında bulundu.