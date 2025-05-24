Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Yapılan piyasa kontrolünde ülkemize ithal edilen “Antepsan – Antebella Badem Kreması – 200g” ürününde gerçekleştirilen analiz neticesinde ürünün mevzuatta belirtilen limitin üzerinde “aflatoksin” içerdiği tespit edilmiştir.
Aşağıda görseli ve bilgileri yer alan ürünün satın alınmaması veya tüketilmemesi önemle duyurulur.
Ürün: Antepsan – Antebella Badem Kreması
Net ağırlık: 200g
Üretim tarihi (PRD): 02/04/2025
Son tüketim tarihi (EXPD): 02/04/2026
Lot No: 06090202425"