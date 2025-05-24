Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yapılan piyasa kontrolünde ülkemize ithal edilen “Antepsan – Antebella Badem Kreması – 200g” ürününde gerçekleştirilen analiz neticesinde ürünün mevzuatta belirtilen limitin üzerinde “aflatoksin” içerdiği tespit edilmiştir. 

Gayretköy'de korkutan yangın... Gayretköy'de korkutan yangın...

Aşağıda görseli ve bilgileri yer alan ürünün satın alınmaması veya tüketilmemesi önemle duyurulur. 

Ürün: Antepsan – Antebella Badem Kreması
Net ağırlık: 200g
Üretim tarihi (PRD): 02/04/2025
Son tüketim tarihi (EXPD): 02/04/2026
Lot No: 06090202425"