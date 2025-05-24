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Aşağıda görseli ve bilgileri yer alan ürünün satın alınmaması veya tüketilmemesi önemle duyurulur.

"Yapılan piyasa kontrolünde ülkemize ithal edilen “Antepsan – Antebella Badem Kreması – 200g” ürününde gerçekleştirilen analiz neticesinde ürünün mevzuatta belirtilen limitin üzerinde “aflatoksin” içerdiği tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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