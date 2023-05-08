Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Gazimağusa’da 6 Mayıs Cumartesi günü Dr. Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklı saldırıya uğramasını Meclis önünde protesto etti.

“Şiddet varsa, hizmet yoktur”, “Sağlıkta şiddet istemiyoruz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Hekimler burada vekiller nerede” sloganları ve "Sıradaki kim?", "Öldürülmek istemiyoruz" dövizler taşındı.

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI BAŞKANI İBRAHİM ÖZGÖÇMEN: SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA ŞİMDİ İHTİYACIMIZ VAR

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası İbrahim Özgöçmen, “Bugün buraya sağlıkta şiddete hayır demek için geldik… Uzun süredir hemşire, doktor arkadaşlarımıza şiddet uygulanıyor” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde sağlık çalışanlarına şiddet için bir yasa yapılmadığını ifade eden Özgöçmen, “Biz artık sağlıkta şiddet istemiyoruz. Bugün buraya geldik ama hala toplum için görevi başında kalan sağlıkçılara da teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Özgöçmen, hayat kurtarmaya yeminli kişiler olduklarına değinerek, “Bu yüzden sağlıkta şiddet yasasına şimdi ihtiyacımız var, sağlıkta şiddete hayır!” ifadelerini kullandı.

Meclis’te bulunan milletvekillerini de yanlarına davet eden Özgöçmen, “Önce darp sonra bıçaklama ile devam eden bir sistemde muhtemelen daha sonra da hayatımızı kaybedeceğiz…” dedi.

KIBRIS TÜRK HEKİMLER SENDİKASI BAŞKANI DR. ŞÜKRÜ ONBAŞI: SAĞLIKTA ŞİDDET SUÇ SAYILMALIDIR!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Şükrü Onbaşı, “Sağlıkta şiddet canımızı yakmaya devam ediyor bu bıçak hepimize saplandı” diyerek, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ulaşılabilir ve çağdaş bir sağlık hizmeti sunmadığını kaydetti.

Onbaşı konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bunun sıkıntılarını hastanelerde çalışanlar yaşamıştır. Hasta yakınları tepkilerini sağlık yakınlarına göstermiştir… Şiddeti artıran unsurlardan diğeri de cezalandırılmama kültürüdür. Sağlıkta şiddet suç sayılmalıdır. Güvenlik görevlilerinin sayı ve yetkileri çoğaltılmalıdır.

Sağlıkta şiddete adeta teşvik eden, kendi ülkesinin hekimi için giderseler gitsinler diyen hükümet imzaladığı ‘Sağlıkta İş Birliği Protokolü’ ile ne gibi bir fayda sağlayacak? Protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı’nı yeniden gözden geçirmeye davet ederiz.”

Meclis’teki vekillerin eyleme çağırılması ardından aşağıya CTP’li milletvekilleri indi ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bir basın açıklaması yaptı. Hükümet adına ise UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek eylemcilerin yanına geldi.

Tufan Erhürman: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SİZİN ÖNCÜLÜĞÜNÜZDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Erhürman, “Çok kıymetli sağlık çalışanı arkadaşlarım, bugün kimsenin arzu etmediği bir sebeple buradasınız” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece kişiye değil, toplumsal varlığa olduğunu dile getiren Erhürman, bu yaşanan bıçaklama olayının Kuzey Kıbrıs Türk toplumu için utanç kaynağı olduğunu ifade etii.

Erhürman konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şiddetin her türlüsü medeniyet kaybıdır, KKTC için utanç sebebidir… Özellikle Tabipler Birliği, kamu kuruluşlu sağlık çalışanlarımız gibi kamu hizmetini yapan arkadaşlar süreçlerin sürekli dışında bırakılmıştır. Şiddet bu ülkeye daha da hakim hale gelmiştir… Tepkiniz tepkemizdir, endişeleriniz endişemizdir... Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı sizin öncülüğünüzde CTP olarak çalışmaya hazırız, biz sizin için kolaylaştırıcı oluruz. Hepinize geçmiş olsun.”