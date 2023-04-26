Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Yedikonuk'ta Mehmetçik Sağlık Ocağı’nda görevli iki hemşirenin darp edilmesi nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Bakan Altuğra şu ifadelere yer verdi;

“Mehmetçik Sağlık Ocağı’nda görev yapan iki hemşiremizin darp edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtir, yaşananlarla ilgili tüm detaylı bilgileri aldığımı ve konunun takipçisi olacağımı, kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.

Fiziksel şiddete uğrayan sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, gerek manevi gerekse hukuksal sürecin takipcisi olacağımı, her türlü desteği sağlayacağımı bir kez daha vurgularım.