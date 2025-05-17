Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in açıklaması şöyle:

Bugün Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde üzücü bir olay meydana gelmiş, sağlık çalışanlarımıza yönelik bir şiddet ve saldırı vakası yaşanmıştır. Görevleri başında fedakârca hizmet veren meslektaşlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık personelimizin güvenliği bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bu olay, sağlık çalışanlarımızın her gün karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Görevli ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde olayın daha ciddi boyutlara ulaşması engellenmiştir.

Sağlık hizmeti sunan tüm çalışanlarımızın can güvenliğinin sağlanması, çalışma koşullarının güvence altına alınması hayati öneme sahiptir. Yaşanan olayın yakından takipçisi olacağımızı ve şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."