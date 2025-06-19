Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümet ve muhalefet, “halk sağlığı ve sağlık sisteminin geleceği adına gerekli siyasi iradeyi gecikmeden göstermeye ve Yasa Tasarısı'nı daha fazla oyalamadan ve dış müdahalelerle değiştirmeden derhal yasalaştırmaya davet edildi.

Sağlık alanındaki sorunların ciddi ve öncelikli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Sağlıkta yaşanan sorunlara çözüm üretmek, hizmet kalitesini artırmak ve daha sistematik bir yapı kurmak amacıyla hazırlanan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. Tasarı; ilgili meslek örgütleri, uzmanlar ve paydaş kurumların görüş ve katkıları alınarak titizlikle hazırlanmış ve Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tarafından Genel Kurul’a sunulup bazı baskılar nedeni ile geri çekilmiştir.” denildi.

Açıklamada, Yasa Tasarısı'nın tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesini ve asistan hekimlerin burs ve özlük haklarını, hekimlerin uzmanlık eğitimine kabullerinin merkezi sınavla yapılmasını; sürekli mesleki eğitimin sağlanmasını; sağlıkta kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulanmasını; kan bankacılığı, 112 acil sağlık hizmetleri ve ambulans sistemlerinin yapılandırılmasını; sağlık turizmi politikalarının geliştirilmesini ve sağlık istatistiklerinin bilimsel biçimde toplanması ve değerlendirilmesini hedeflediği kaydedildi.