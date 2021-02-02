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4 hasta yoğun bakımda entübe… Peki Entübe nedir?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşam günlük vaka ve hasta sayılarını açıklarken 4 hastanın da yoğun bakımda entübe edildiğini söyledi.

02 Şubat 2021 Salı 10:58
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4 hasta yoğun bakımda entübe… Peki Entübe nedir?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşam günlük vaka ve hasta sayılarını açıklarken 4 hastanın da yoğun bakımda entübe edildiğini söyledi.

ENTÜBE HASTA, ENTÜBASYON NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kısacası çoğunlukla solunum yetmezliğindeki hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.

ENTÜBE EDİLEN HASTA İYİLEŞİR Mİ?

Pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

Bu işlem sırasında hastanın rahatsız olmaması, refleks olarak öksürmemesi için uyuşturucu ilaç verilir. Ancak hastalığının nedenine göre uyuşturucu (uyutucu) ilaç devamlı verilebilir veya kesilebilir. Hasta uyanık iken çevresi ile işaret ya da yazışarak iletişim kurabilir.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir.

Hastanın entübe olduğu süre ne kadar uzun sürerse bu sırada ek sorunlar çıkma ihtimali giderek artar ve ekstübasyon işlemi o kadar zor hale gelir. Ancak entübasyon süresinin kısa tutulması bir tercih içermez, hastanın durumunun düzelmesi ile ilişkilidir. Hekimler entübasyon süresini kısa tutmak için çaba gösterirler.

Suni solunum cihazında 22 günden fazla kalan hastalarda trakeostomi dediğimiz uzun süreli entübasyon yöntemine geçilebilir.

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