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Araştırma: Corona virüsü bitirmek için evcil hayvanlar da aşılanabilir

ABD’de ve İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, evcil hayvanların da corona virüs aşısına ihtiyacı olabileceği açıklandı. Hayvanların aşı olmamasının “halk sağlığı için uzun vadeli önemli bir risk” konusunda uyarıda bulunan bilim insanları, evcil hayvanlara aşıyı vermenin virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için bir "önlem" olduğunu ileri sürdü.

26 Ocak 2021 Salı 11:15
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Araştırma: Corona virüsü bitirmek için evcil hayvanlar da aşılanabilir

Bilim insanları, "virüsün hayvanlarda devam eden evrimi" tehdidinin ortasında, bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kedi ve köpeklerin de Covid-19'a karşı aşılanması gerekebileceği konusunda uyardı.

İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsü’ndeki araştırmacılar ve ABD’deki Minnesota Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve Virulence dergisinde yer alan raporda bilim insanları, hayvanların aşı olmamasının “halk sağlığı için uzun vadeli önemli bir risk” konusunda uyardı.

‘UZUN VADEDE BÜYÜK BİR RİSK TEŞKİL EDEBİLİR’

Bilim insanları araştırmada raporunda, "Hayvanların, mutasyon geçirmiş virüs için doğal konak olması, ve insanları yeniden enfekte etme olasılığı, uzun vadede halk sağlığı açısından büyük bir risk teşkil edebilir" ifadesi yer aldı.

Corona virüsün hayvanları enfekte edebileceği belirtilen raporda uzmanlar insanlarla beraber yaşayan evcil hayvanlara aşıyı vermenin virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için bir "önlem" olduğunu ileri sürdü.

Yani bilim insanlarına göre, Covid-19 salgını hayvanlarda meydana gelecek virüs varyantları ile yeniden patlak verebilir.

‘ÖNLEM ALINMAZSA İTLAF EDİLME RİSKİ VAR’

East Anglia Üniversitesi'de evrimsel genetik profesörü olan Cock van Oosterhout, köpeklerin ve kedilerin corona virüse yakalanabileceklerini belirterek, “Her türlü olasılığa hazırlıklı olmamız lazım” ifadelerini kullanırken "Bu riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar için aşı geliştirmek mantıklı olur" dedi.

Danimarka'da mutasyonlu virüs nedeniyle milyonlarca vizonum itlaf edildiğini hatırlatan van Oosterhout, "Evcil hayvanlarda buna benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için onları da aşılamamız gerektiğini düşünmemiz lazım" dedi. Ancak van Oosterhout'a göre, bu senaryo henüz belirgin bir risk değil.

15 MİLYON VİZON İTLAF EDİLMİŞTİ

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da hükümet, mutasyona uğrayan corona virüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine kasım ayında ülkedeki tüm vizonların itlaf edilmesine karar vermişti. 4 Kasım'dan bu yana yaklaşık 15,4 milyon hayvan öldürüldü.

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