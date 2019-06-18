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Beyin ve kalp sağlığı için mutlaka tüketilmeli!

Fındık besin açısından zengindir ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. Fındık, beyin sağlığını destekleyen, kanseri önleyen, kilo kaybını destekleyen, nöral hasarı önleyen, sağlıklı kasları destekleyen, kemik sağlığını destekleyen, sinir sistemi sağlığını destekleyen inanılmaz sağlık faydaları içerir. İşte her yönüyle fındığın faydalarından bazıları...

18 Haziran 2019 Salı 09:48
Beyin ve kalp sağlığı için mutlaka tüketilmeli!

Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak yetişmekte olan “huş ağacı” veya Betulaceae familyasından gelen fındık ağacının sert bir kabuk içerisinde bulunan meyvesidir. Bilimsel adı Corylus avellana olan fındık bol miktarda yararlı yağlar ve nişasta barındırır. Fındık yağı, tıpta ve aromaterapide baz veya taşıyıcı yağ olarak kullanılmaktadır. İşte fındığın faydaları ve besin değerleri…

FINDIĞIN BESİN DEĞERLERİ

Fındık, lezzetli ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. 100 gram fındığın besin içeriği aşağıdaki gibidir.

Diyet lifi: 9.7 g
Protein: 15 g
Yağ: 60.75 g
Karbonhidratlar: 16.70 mg
Kalsiyum: 114.0 mg
Demir: 4.70 mg
Vitamin: B6 0.563 mg
E Vitamini: 15.03 mg
K Vitamini: 14.2 mcg
Bakır: 1.725 mg
Magnezyum: 163.00 mg
Manganez: 6.175 mg
Fosfor: 290.00 mg
Potasyum: 680.00 mg
Selenyum: 2.4 mcg
Çinko: 2.45 mg

Bu besinlerin yanı sıra fındık, mükemmel bir antioksidan, lutein ve zeaksantin gibi bitki bazlı kimyasal bileşikler kaynağıdır.

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