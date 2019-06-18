Beyin ve kalp sağlığı için mutlaka tüketilmeli!

Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak yetişmekte olan “huş ağacı” veya Betulaceae familyasından gelen fındık ağacının sert bir kabuk içerisinde bulunan meyvesidir. Bilimsel adı Corylus avellana olan fındık bol miktarda yararlı yağlar ve nişasta barındırır. Fındık yağı, tıpta ve aromaterapide baz veya taşıyıcı yağ olarak kullanılmaktadır. İşte fındığın faydaları ve besin değerleri…

FINDIĞIN BESİN DEĞERLERİ

Fındık, lezzetli ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. 100 gram fındığın besin içeriği aşağıdaki gibidir.

Diyet lifi: 9.7 g

Protein: 15 g

Yağ: 60.75 g

Karbonhidratlar: 16.70 mg

Kalsiyum: 114.0 mg

Demir: 4.70 mg

Vitamin: B6 0.563 mg

E Vitamini: 15.03 mg

K Vitamini: 14.2 mcg

Bakır: 1.725 mg

Magnezyum: 163.00 mg

Manganez: 6.175 mg

Fosfor: 290.00 mg

Potasyum: 680.00 mg

Selenyum: 2.4 mcg

Çinko: 2.45 mg

Bu besinlerin yanı sıra fındık, mükemmel bir antioksidan, lutein ve zeaksantin gibi bitki bazlı kimyasal bileşikler kaynağıdır.