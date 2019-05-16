Beyine ve iç organlara büyük zarar verebilir

Vücut sıcaklığının aşırı yükselmesi, baş dönmesi, bulantı, kusma, Zihinsel durum veya davranış değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteren güneş çarpması hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Güneş çarpmasına ne iyi gelir? İşte cevabı…

GÜNEŞ ÇARPMASI NEDİR?

Sıcak çarpması, sinir sistemi fonksiyonundaki değişiklikler de dahil olmak üzere eşlik eden fiziksel semptomlarla birlikte anormal derecede yükselmiş bir vücut sıcaklığı olan bir hipertermi veya sıcaklığa bağlı hastalık şeklidir. Güneş çarpması acil tedavi gerektirir. Tedavi edilmeyen güneş çarpması hızla beyin, kalp, böbrek ve kaslara zarar verebilir. Ayrıca ciddi komplikasyona neden olup daha uzun tedaviler gerektirebildiği gibi ölüm riskini arttırır.

GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ

– Vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması

– Baş dönmesi

– Bulantı ve kusma

– Kuru ve ağrılı cilt

– Ciltte aşırı derecede kızarıklık

– Kas krampları

– Kalp atışında hızlanma, çarpıntı

– Şiddetli baş ağrısı, halsizlik, baygınlık

– Uyuklama hali

– Zihinsel durum veya davranış değişikliği. Konfüzyon, ajitasyon, konuşma bozukluğu, sinirlilik

– Terlemede değişme. Güneş çarpması, cildin sıcak ve kuru hissedilmesine neden olurken, ağır güneş çarpmasında cilt daha nemli hissedilir.

GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanan birini gördüğünüzde şu 4 adımı izleyin:

– Hastayı serin bir yere taşıyın.

– Yatmasını ve ayaklarını hafifçe kaldırmasını sağlayın.

– Bol su içmelerini sağlayın. (Sporcu içecekleri ya da rehidrasyon içecekler gibi)

– Vücudunu soğutmaya çalışın. (soğuk su püskürtün veya süngerleyin ve havalandırın. Koltuk altı veya boyun çevresindeki soğuk paketler de iyidir.

– İyileşene kadar onlarla birlikte kalın.

Güneş çarpmasına maruz kalan kişi 30 dakika içinde soğumaya ve kendini daha iyi hissetmeye başlamalıdır. Bütün bunlara rağmen vücut ısısı düşmüyorsa mutlaka acil yardım isteyin.

– Özellikle egzersiz yaparken bol miktarda soğuk içecek için

– Soğuk banyo veya duş alın

– Açık renkli, bol giysiler giyin

– Cilt veya giysiler üzerine su serpin

– 11:00 – 15:00 arası güneşten kaçının

– Aşırı alkolden kaçının

– Aşırı egzersiz yapmaktan kaçının

Bu aynı zamanda su kaybını önler ve vücudunuzun kendini serin tutmasına yardımcı olur.

GÜNEŞ ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?

Güneş çarpması acil tıbbi müdahaleyi gerektiren ciddi bir durumdur. Ancak bazı basit yöntemlerle güneş çarpmasının etkilerini hafifletebilirsiniz. İşte işinize yarayacak o yöntemler:

Soğan: Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezerek koyun, ısının alınmasına yardımcı olacaktır.

Elma sirkesi: Elma sirkesi, güneş sebebiyle ciltte eksilen elektrolitleri yenileyeceğinden güneş çarpması etkilerini hafifletmekte kullanılabilir. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip için.

Çemen: Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve bal karıştırarak 3-4 saat arayla 2-3 kaşık alın, bu daha hızlı kendinize gelmenizi sağlayacaktır.

Ayran: Bol bol ayran tüketin veya yoğurt da olabilir. Kısa sürede kendinize gelmenizi sağlayacaktır. Bunun yanında yoğurdu cildinize de uygulayabilirsiniz. Vücudun hızla soğumasına yardımcı olur.

Kişniş: Kişniş, vücudu rahatlatıp bulantı ve kusmayı keser. Kişnişi ezip suyunu çıkardıktan sonra biraz şeker ekleyip karıştırdıktan sonra tüketmeniz yeterli olacaktır.

Bitkisel yağlar: Birkaç damla nane yağı, birkaç damla lavanta yağı ve iki yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı güneş çarpmasına maruz kalan kişinin boynunun arkasına, el ve ayak bileklerine sürün ve hafifçe ovun.