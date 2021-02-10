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Çift maske Covid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor mu?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 22:38
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Çift maske Covid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor mu?

Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Covid-19 partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.

Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.

Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini kaydetti.

Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak." dedi.

CDC, virüsle mücadele kılavuzunu, cerrahi maskenin üzerine takılan bez bir maskenin, ilk takılan maskedeki boşlukları kapatarak daha koruyucu olabileceği şeklinde güncelledi. Ancak diğer yandan, çalışmanın net sonuca ulaşmasını engelleyen pek çok etkenin olduğu bildirildi.

Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

NTV

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