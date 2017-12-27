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Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gerekiyor!

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Depresyondan korunmak için kokusu, aroması yüksek sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yavuz Dizdar, kereviz tüketiminin depresyonu önlediğini ifade etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:03
Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gerekiyor!
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İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi  Dr. Yavuz Dizdar, kış aylarında aromatik meyve ve sebzelerin yaz aylarına göre daha az olduğunu, güneşin de etkisini yitirmesiyle de depresyonun arttığını söyleyerek özellikle kış döneminde depresyonu önlemek için aromatik ve keskin kokulu sebze-meyve tüketilmesini önerdi.

AROMASI YÜKSEK GIDALAR DEPRESYONA İYİ GELİYOR

Aroması yüksek gıdaların depresyona iyi geldiğini vurgulayan Dr. Dizdar, "Turp, bal kabağı, yer elması gibi toprağın altındaki sebze ve meyveleri yemenin ve bir orkide türünün kökünden yapılan salebin depresyonu geçirmeye katkısı olacaktır " diye konuştu.

AROMATİK MEYVELER AFRODİZYAK ETKİLİ

Aromatik olan meyvelerin aynı zamanda afrodizyak etkili olduğunu söyleyen Dr. Dizdar, depresyonun sinirler arası iletinin azalmasıyla ortaya çıktığını, bunların da doğadan alınması gerektiğini ifade etti. Bu maddelere serotonin kaynağı olabilecek aromatik amino asitler diyen Dr. Dizdar,  karmaşık halka yapısı gösteren maddelerin yaz aylarının sonuna doğru, doğanın en yüksek periyoduna erişip koku ve lezzet verdiklerini vurguladı.  

NEDEN ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA DEPRESYONA GİRİYORUZ?

Bu maddelerin gıdalarda  yapılan işlem nedeniyle halkalarının kırıldığı an dışarıdan alınamadığını vurgulayan Dr. Dizdar şunları söyledi:

"Yani düz bileşiğe işlem sırasında bir şey olmuyor fakat halka yapısını içeren bileşikler yüksek basınç işlemine geçtikleri takdirde sıcaklık, basınç kararlı durumdan bozulup parçalanıyorlar; o zaman bizim bunları dışarıdan alma şansımız mümkün olmuyor. Kendi vücudumuzda da yapamıyoruz. Kış aylarında depresyon olmasının en olası nedeni budur. Güneş sentezi yok, dışarıdan alma şansı da yok, sadece aromatik bitkilerde var, insanlar da bunları çok fazla sevmiyor sonuçta kaynak tükenmesi meydana geliyor."

"İLAÇLAR DEPRESYONU TEDAVİ ETMİYOR"

Vücuttaki kaynak tükenmesiyle birlikte tıbbın önerdiği çözümün depresyon ilaçları olduğunu dile getiren Dr. Dizdar, aslında ilaçların depresyonu tedavi etmediğini sanal mutluluk yarattığını belirtti. Dr. Dizdar, "Mevcut olan maddenin sinir geçirici ara yüzünde kalmasını sağlayan depresyon ilaçları; o ilaçlar depresyonu tedavi etmiyor, ara yüz üzerinde salgılandığı zaman bu maddeleri uyarıyor o maddelerin oradan emilmesini önleyip sanal mutluluk hali yaratıyor" dedi.

UZUN SÜRE DEPRESYON İLACI KULLANMAMAK GEREKİR

İlaçları alınca insanların kendilerini pembe bir dünyada hissettiklerini aktaran Dr. Dizdar,  "Depresyon ilaçları geçici olarak başvurulabilir ama kalıcı olarak kullanıldığı takdirde yarattıkları şey tatminkar bir mutluluk değildir. Sorun ortadan kalkmadan depresyon kalkmaz. O yüzden uzun süre depresyon ilacı kullanmamak gerekir" diye konuştu.

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