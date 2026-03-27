Ülkemizde nöromodülasyon alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, ilaca dirençli epilepsi hastalarına yönelik Vagal Sinir Stimülasyonu (VNS) ameliyatları başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Beyin Cerrahı Çağın Ozankaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün bir epilepsi hastası için daha umut olduklarını duyurdu.

Ozankaya, nöromodülasyon ekibi olarak gerçekleştirdikleri her ameliyatın yalnızca cerrahi bir müdahale olmadığını, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesini artıran ve nöbetlerini azaltan önemli bir süreç olduğunu vurguladı. Yapılan VNS uygulamalarından elde edilen geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirten Ozankaya, bu sonuçların doğru bir bilimsel yaklaşım, titiz hasta seçimi ve multidisipliner ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade etti.

Nöromodülasyonun geleceğin tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Ozankaya, bu alandaki gelişmeleri KKTC’de hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirtti. Aynı azim ve bilimsel disiplinle daha fazla hastaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Ozankaya, sürece destek veren Sağlık Bakanlığına, hastane yönetimine ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca, elde edilen somut sonuçların ve hasta faydasının en güçlü referans olduğu vurgulanarak, çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.