Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Çağın Zaim, gün boyu ayakta çalışan kişilerin sıkça yaşadığı bacak ağrısı, şişlik ve yorgunluk gibi şikayetlere karşı önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Gün sonunda bacaklarda hissedilen ağırlık, şişlik ve yorgunluğun çoğu zaman yavaşlayan kan dolaşımından kaynaklandığını belirten Zaim, bu durumun küçük ama etkili alışkanlıklarla hafifletilebileceğini ifade etti.

Gün içerisinde her 30–40 dakikada bir bacakların hareket ettirilmesinin önemine dikkat çeken Zaim, “Ayak bileğini çevirmek, oturulan yerden basit egzersizler yapmak ve topuk-parmak ucu hareketleri dolaşımı yeniden desteklemek açısından oldukça önemlidir” dedi.

“Küçük önlemlerle gün sonunda büyük rahatlama”

Günün sonunda bacakların yukarı kaldırılarak dinlendirilmesinin ödemi azaltarak rahatlama sağladığını belirten Zaim, gerekli durumlarda hekime başvurularak uygun basınçta varis çorabı kullanımının da ciddi fayda sağladığını vurguladı.

Zaim, uzun süre ayakta çalışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda bile dolaşımı destekleyecek basit önlemlerle gün sonunda daha konforlu hissedilebileceğine dikkat çekti.