Kilo vermek için bilimsel kanıtlanmış ipucular

Kilo vermek ile yağ kaybetmek arasında fark vardır. Birçok insan kilo vermeye odaklanıyor ancak önemli olan verilen kilonun yağdan gitmesi ve vücut yağ yüzdesidir.

Kasları korurken ve hatta geliştirirken ortadan kaldırılması gereken aşırı yağlardır. Yağ kaybederken kas inşa ederek biraz kilo alırsanız, doğru yoldasınız demektir.

Hızlı kilo vermek için tasarlanmış bazı diyetler kilo vermenize neden olabilir ancak sağlığınız için tehlikelidir. Sağlıklı kalmak doğru dengeyi gerektirir. Özellikle internette bulunan diyet tavsiyeleri, nadiren işe yarayan efsaneler ve mucize tariflerle dolu. En iyi durumda, fazla kiloları kaybetmeyi başarırsınız, ancak bir süre sonra fazlasıyla geri alırsınız.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için 20 ipucu

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, yani gereksiz yağları kaybetmek için bilimsel olarak kanıtlanmış bu ipuçlarını deneyebilirsiniz:

1. Su için

Beslenme uzmanları sürekli bunu tekrarlıyor, bol su içmelisiniz. Su içmek, metabolizmayı yaklaşık 1 saat içinde yüzde 30 oranında hızlandırabilir ve vücudun kalori yakmasına yardımcı olur. Kilo vermede büyük bir yardımcıdır.

Araştırmalar, yemekten yaklaşık bir saat önce yarım litre su içmenin daha az kalori tüketimini sağladığını ve yüzde 44'e kadar daha fazla kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

2. Kahvaltıda yumurta yiyin

Yumurta yemenin kilo verme de dahil olmak üzere sağlığa birçok faydası vardır. Araştırmalar, tahıllardan oluşan bir kahvaltının yumurta ile değiştirilmesinin, 36 saat boyunca daha az kalori alınmasına ve dolayısıyla daha fazla vücut yağının yakılmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

3. Yeşil çay için

Yeşil çayın birçok faydası vardır. Düşük dozda kafein içerir, ancak aynı zamanda daha fazla yağ yakılmasını sağlayan kafeinle birlikte çalışan kateşinler adı verilen antioksidanlarla doludur.

Yeşil çayın kilo kaybını destekleyebileceğini kanıtlayan birçok çalışma vardır.

4. Şekeri azaltın

Gıdalara sonradan eklenen şeker, modern beslenmedeki en kötü maddedir ve ne yazık ki çoğu insan aşırı tüketmektedir. Şeker tüketimi obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi hastalıklarla güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Kilo vermek istiyorsanız, bu eklenen şekerleri azaltmanız şarttır. Sağlıklı olarak adlandırılan paketli yiyecekler bile şekerle dolu olduğundan, mutlaka etiketleri dikkatlice okuyun.

5. Daha az rafine karbonhidrat tüketin

Rafine karbonhidratlar, genellikle şeker veya lifli ve besleyici kısmı çıkarılmış tahıllardır (beyaz ekmek veya makarna gibi). Rafine karbonhidratların kan şekerinde önemli bir artışa neden olabileceği ve gıda alımını artırma etkisine sahip olan açlık krizlerine yol açabileceği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Rafine karbonhidrat yemek bu nedenle obezite ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

6. Küçük tabaklarda yiyin

Daha küçük tabaklardan yemek yemenin, yediğiniz kalori miktarını otomatik olarak azalttığı kanıtlanmıştır. Araştırmalar, insanların yemeklerini büyük tabaklardan yediklerinde miktarları görmezden gelme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

7. Porsiyonlarınızı kontrol edin veya kalori sayın

Porsiyon kontrolü (daha az yeme) ve kalori sayımı, kilo verme sürecinde en büyük yardımcılardan biridir. Birçok araştırma, yediklerinizin bir günlüğünü tutmanın kilo vermeyi iyileştirdiğini kanıtlıyor.

Yemek yediğiniz konusunda farkındalığı artırmaya yardımcı olan her şey yararlıdır.

8. Sağlıklı yiyecekleri elinizin altında bulundurun

Yakınınızda iyi yiyecekler bulundurmak, acıktığınızda sağlıksız yiyecekler yemenizi önler. Bu yüzden yanınızda meyve, kuruyemiş, yoğurt, haşlanmış yumurta gibi kolay taşınabilir ve hazırlaması basit bazı küçük atıştırmalıklar bulundurun.

9. Baharatlı yiyecekler yiyin

Acı biber gibi baharatlı yiyecekler, metabolizmayı hızlandırabilen ve iştahı azaltabilen bir element olan kapsaisin içerir. Bu nedenle öğünlerinize baharat eklemeyi unutmayın.

10. Kardiyo egzersizleri yapın

Aerobik yapmak (kardiyo egzersizleri), kalori yakmanın ve fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmenin harika bir yoludur. Aerobiklerin, organların çevresinde biriken ve metabolik bozukluklara neden olan sağlıksız yağ olan göbek yağını kaybetmede çok etkili olduğu bilinmektedir.

11. Kuvvet egzersizi yapın

Diyetin genel olarak yan etkilerinden biri, kas kaybına ve yavaş metabolizmaya yol açma eğilimidir. Bu sorunu yok etmenin en iyi yolu, ağırlık kaldırma gibi bazı kuvvet egzersizleri yapmaktır. Araştırmalar, ağırlık kaldırmanın metabolizmayı güçlü tuttuğunu ve bunun da kas kütlesi kaybını önlediğini gösteriyor.

12. Daha fazla lif tüketin

Kilo vermeye çalışırken genellikle lif açısından zengin gıdalar önerilir. Çalışmalar, lifin tokluk etkisini artırdığını ve uzun vadede kilo üzerinde kontrol sağlamaya yardımcı olduğunu kanıtlıyor.

13. Daha fazla meyve ve sebze yiyin

Sebze ve meyveler, kilo vermede mükemmel yardımcılardır. Düşük kaloriye sahiptirler ve yüksek miktarda lif içerirler. Ek olarak, su bakımından zengindirler, bu da onlara düşük enerji yoğunluğu verir.

Araştırmalar, daha fazla meyve ve sebze yiyen insanların daha az kilolu olduğunu gösteriyor. Bu besinler genel sağlık için de çok iyidir ve çok besleyicidir. Bu nedenle düzenli olarak meyve ve sebze tüketmek çok önemlidir.

14. Yavaşça çiğneyin

Beyninizin yeterince yediğinizialgılayabilmesi için bir dakikaya ihtiyacı vardır. Bazı araştırmalar, yavaş çiğnemenin daha az yemeye ve kilo kaybından sorumlu hormonların üretimini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

15. İyi uyuyun

Uyku kilo vermek için genellikle önemsenmez, ancak iyi yemek yemek ve egzersiz yapmak kadar önemlidir. Araştırmalar, yetersiz uykunun obeziteye en büyük katkıda bulunan faktörlerden biri olduğunu kanıtlamıştır.

Kötü uyku çocuklarda ve yetişkinlerde obezite riskini yüzde 90'lara varan oranda artırır.

16. Yiyecek bağımlılığıyla mücadele edin

Yaklaşık 200 bin kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, katılımcıların yüzde 20'sinin gıda bağımlısı olduğunu gösteriyor. Kontrolsüz yemek krizleri yaşıyorsanız ve yemenizi kontrol edemiyorsanız, yemek bağımlısı olabilirsiniz.

Bu durumda yardım almak önemlidir çünkü böyle bir problem kilo vermeyi neredeyse imkansız hale getirir.

17. Daha fazla protein yiyin

Zayıflama sürecinde protein alımı önemlidir. Protein açısından zengin bir diyet yemek, metabolizmayı günde 80 ila 100 kalori hızlandırır. Ayrıca tokluk hissini artırarak günde yaklaşık 440 kalori daha az yemenizi sağlar.

Araştırmalar, protein alımının yemek krizlerini yüzde 60 oranında azalttığını ve gece geç saatlerde yemeyi önlediğini göstermektedir. Diyetinize daha fazla protein eklemek kilo vermenin en kolay yollarından biridir.

18. Şekerli içeceklerden uzak durun

Şeker kötüdür ve sıvı haldeki şeker daha da kötüdür. Bunun meyve suları için de geçerli olduğunu unutmayın. Bazıları kola veya aromalı sodalar ile aynı dozda şeker içerir. Meyveleri bütün halde yiyin, ancak meyve suyunu dikkatli tüketin veya tamamen kaçının.

19. Yiyecekleri bütün halde yiyin

Sağlıklı olmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey yiyecekleri bütün halde yemektir. Bütün haldeki işlenmemiş besinler doğal olarak tokluk artırıcıdır. Bu nedenle, diyetinizin çoğunluğu bu tür yiyeceklere dayanmalıdır.

20. Diyet yapmayın, sağlıklı beslenin

Özellikle internette bulunan özel diyetler ile ilgili en büyük sorun, asla uzun vadede işe yaramamalarıdır. En sık yaşanan problem, bu diyetleri yapanların daha sonra kilo alma eğiliminde olmasıdır.

Hemen bir diyete veya kilo vermeye odaklanmayın. Amaç daha sağlıklı olmak ve sağlıklı kiloya ulaşmaktır. Vücudunuzu mahrum bırakmak yerine sağlıklı beslemeye özen gösterin.