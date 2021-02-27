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Molehiya’nın Sağlığa Faydaları

Kleopatra güzelliğini ona borçlu! Molehiya bitkisinin sağlığa faydaları...

27 Şubat 2021 Cumartesi 12:44
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Molehiya’nın Sağlığa Faydaları

Bilimsel adı Corchorus olitorius olan molehiya bitkisi, Hindistan kökenli bir bitki türü. Moheliya, birçok hastalığın tedavisinde ilaç olarak kullanılıyor. Molehiya içerdiği demir, kalsiyum, sodyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller sayesinde adeta bir şifa kaynağıdır. Eski Mısır Prensesi Kleopatra'nın güzelliğini molehiya bitkisinin suyuna borçlu olduğu söyleniyor. Akne gibi cilt problemlerine de iyi gelen molehiya doğal bir nemlendiricidir.

Molehiya bitkisinin sağlığa 16 faydasını derledik.

Molehiya bitkisinin özellikle Kıbrıs mutfağında önemli bir yeri var. Molehiya ayrıca, Mısır ıspanağı, çalı bamyası, jüt ebegümeci olarak da biliniyor. Molehiya yaprakları yazın kurutulup bir müddet saklandıktan sonra sonra kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilerek yemek haline gelebiliyor. Lezzetinin yanı sıra molehiyanın sağlığa da birçok faydası var.

Cilt problemlerinden sağlıklı saçlara, sindirim problemlerinden depresyona kadar birçok hastalığa iyi gelen molehiya bitkisinin suyunu, Mısır Prensesi Kleopatra'nın bile tükettiği rivayet ediliyor.

Moheliya bitkisinin besin değerleri

Molehiya bitkisi, antioksidanların yanı sıra demir, kalsiyum, sodyum, folat, fosfor ve potasyum gibi mineraller de içerir. 

Molehiya yapraklarında da tiyamin, riboflavin ve niyasin gibi birçok B vitamini çeşidi var.

Molehiyada ayrıca, beta karoten, C vitamini, E vitamini ve diyet lifi de bulunuyor.

Molehiyanın sağlığa faydaları

  • İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde akneyle savaşır.
  • Kuru ciltleri canlandırır ve sedef hastalığının tedavisinde etkili olur.
  • İçeriğindeki A ve E vitamini sayesinde yaşlanmayı geciktirir. Cildin kolajen üretimini artırır.
  • Cilde sağlıklı bir ışıltı verir.
  • Düzenli olarak tüketildiğinde saç foliküllerini besleyerek saç dökülmesine engel olur.
  • İçeriğindeki E Vitamini sayesinde daha yumuşak saçlar kazanmak mümkün.
  • Molehiyadaki antioksidanlar saç derisini nemlendirmesini sağlar.Kuru kafa derisi veya kaşıntıyı önleyerek kepek oluşumunu giderir.
  • Saç beyazlamasını yavaşlatır.
  • Gözleri besleyerek daha iyi bir görüş kabiliyeti kazanmanızı sağlar.
  • Molehiyanın anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu biliniyor. Bu özelliği sayesinde ilaçlara dirençli bakteriyel enfeksiyonlarla da savaşabiliyor. Molehiyanın çayını, artrit, mide ağrısı ve baş ağrısından muzdarip kişiler tüketebilir.
  • Yüksek lif içeriği, normal bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirime yardımcı olur. Kabızlık çekenlerin tüketmesi önerilir.
  • Kalp hastalığını ve yüksek kolesterol seviyelerini önler. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
  • Uyku problemlerini yok etmeye yardımcı olur.
  • Astım, soğuk algınlığı ve grip semptomlarını önler.
  • Anksiyete, depresyon ve stres belirtilerini hafifletir.
  • Kadınlarda adet dönemlerini düzenleyebilir

Son Güncelleme: 27.02.2021 14:58
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