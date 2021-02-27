Molehiya’nın Sağlığa Faydaları

Bilimsel adı Corchorus olitorius olan molehiya bitkisi, Hindistan kökenli bir bitki türü. Moheliya, birçok hastalığın tedavisinde ilaç olarak kullanılıyor. Molehiya içerdiği demir, kalsiyum, sodyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller sayesinde adeta bir şifa kaynağıdır. Eski Mısır Prensesi Kleopatra'nın güzelliğini molehiya bitkisinin suyuna borçlu olduğu söyleniyor. Akne gibi cilt problemlerine de iyi gelen molehiya doğal bir nemlendiricidir.

Molehiya bitkisinin sağlığa 16 faydasını derledik.

Molehiya bitkisinin özellikle Kıbrıs mutfağında önemli bir yeri var. Molehiya ayrıca, Mısır ıspanağı, çalı bamyası, jüt ebegümeci olarak da biliniyor. Molehiya yaprakları yazın kurutulup bir müddet saklandıktan sonra sonra kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilerek yemek haline gelebiliyor. Lezzetinin yanı sıra molehiyanın sağlığa da birçok faydası var.

Cilt problemlerinden sağlıklı saçlara, sindirim problemlerinden depresyona kadar birçok hastalığa iyi gelen molehiya bitkisinin suyunu, Mısır Prensesi Kleopatra'nın bile tükettiği rivayet ediliyor.

Moheliya bitkisinin besin değerleri

Molehiya bitkisi, antioksidanların yanı sıra demir, kalsiyum, sodyum, folat, fosfor ve potasyum gibi mineraller de içerir.

Molehiya yapraklarında da tiyamin, riboflavin ve niyasin gibi birçok B vitamini çeşidi var.

Molehiyada ayrıca, beta karoten, C vitamini, E vitamini ve diyet lifi de bulunuyor.

Molehiyanın sağlığa faydaları