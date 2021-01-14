MS hastaları Covid-19 aşısı yaptırabilir mi?

Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen corona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün kameralar önünde ilk doz CoronaVac aşısını yaptırmıştı.



Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmanın ardından aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına ve huzurevlerinde kalanlara yapılması kararlaştırıldı.

Kronik bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz hastalarının Covid-19 aşısı yaptırıp yaptıramayacağı merak konusu oldu.



Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Profesör Doktor Aksel Siva, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.



Prof. Dr. Aksel Siva, MS hastalarının Çin'den gelen corona virüs aşısını yaptırabileceğini söyledi. Prof. Dr. Siva, MS hastaları için CoronaVac aşısının sorun teşkil etmediğini aktardı. Prof. Dr. Aksel Siva, hastalarına MS aşısını yaptırabileceklerini söylediklerini belirtti.

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac, geleneksel yöntemlerle üretildi. Aşının üretiminde öldürülmüş viral partiküller kullanıldı. Bu sayade bağışıklık sisteminin ciddi bir hastalık riski olmadan virüsü tanıması sağlanıyor.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan MS, sinir hücrelerinin koruyan ve görevlerini yerine getirmesine yardımcı olan miyelin tabakasında hasar oluşmasıdır. Henüz kesin bir tedavisi bulunmayan MS hastalığı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla kontrol edilebilir. Kronik bir hastalık olan MS daha çok 20 ve 40 yaş aralığındaki yetişkinlerde görülüyor.



BİONTECH'TEN BAŞARILI TEDAVİ DENEMESİ



Corona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin şirketi BioNTech'ten bir sevindirici haber de MS hastaları için geldi. Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre BioNTech'in MS tedavisi için geliştirdiği mRNA aşısı farelerde başarılı sonuçlar verdi.

Çalışmada farelerdeki MS hastalığının gelişiminin önlendiği ya da hastalığın erken aşamada durdurduğu ortaya konuldu. BioNTech'in mRNA teknolojisini kullanarak MS için aşı üretilebileceğini ortaya koydu. Diğer otoimmün hastalıkların tedavisi için de mRNA teknolojisinin kullanılabileceği ifade edildi.

Kaynak: NTV