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Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlarına karşı yüzde 90 etkili

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran kişilerde tetiklenen T hücresi bağışıklığının İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlarına karşı yüzde 90 koruma sağladığını açıkladı. Uzmanlar, ayrıca bu durumun daha önce Covid-19’a geçiren kişilerin de yeni varyantlara karşı korunacağını gösterdiğini söyledi.

12 Şubat 2021 Cuma 11:29
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Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlarına karşı yüzde 90 etkili

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi’nden Doktor William James ve ekibi  tarafından yapılan yeni bir araştırmada,  iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerde yeni tip corona virüsün İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı güçlü T hücresi tepkileri olduğu tespit edildi. 

Bununla birlikte, daha önce yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu düşünülen İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonların aşılardan kaçabileceği düşünülüyordu. Ancak yapılan son çalışma bunun olası olmadığını gösteriyor. 

İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN YÜZDE 90'INI HER İKİ VARYANTA KARŞI DA KORUNUYOR

Ön baskısı “researchsquare” adlı dergide yayımlanan çalışmada daha öncekilerin aksine, Pfizer/BionTech aşısı olan kişilerden alınan örnekler corona virüsün yalnızca mutasyona uğrayan parçalarına karşı değil hem İngiltere hem de Güney Afrika varyantlarının tamamına karşı test edildi.  Sonuçlar, iki doz mRNA aşısını yaptıran kişilerin yüzde 90’ının her iki varyanta karşı da korunduğunu gösterdi. 

T HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞI İLK DOZUN ARDINDAN ORTAYA ÇIKIYOR

Diğer taraftan araştırmacılar, ilk doz aşının ardından insan hücrelerinin orijinal corona virus formuna karşı korunduğunu, fakat antikorların İngiltere varyantına karşı daha zayıf olduğunu  ve Güney Afrika varyantını etkisiz hale getiremediğini söyledi. Ancak aşının, hangi varyantın hedef olduğuna bakılmaksızın güçlü bir T hücresi bağışıklığını tetiklediği açıklandı.

Aşıların  doğrudan amacının vücuda bir virüsü (veya başka bir patojeni) nötralize edebilen antikorlar yapmayı öğretmek olduğunu belirten uzmanlar, ilk dozla tetiklenen T hücrelerinin ölümcül Covid-19 hastalığını önleyebileceğini söyledi. 

James konuya ilişkin yaptığı açıklamada  ``İlk doz sizi enfeksiyona karşı koruyamayabilir, ancak büyük olasılıkla bağışıklık sisteminizin bir dahaki sefere iyi bir yanıt vermesini çok daha kolay hale getirecektir. İkinci dozun bu kadar güçlü bir antikor tepkisi oluşturmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz, çünkü T hücreleri zaten oradadır ve reaksiyona girmeye hazırdır” ifadelerini kullandı. 

"YAZ AYLARINDA ÇOK DAHA İYİ BİR DURUMDA OLACAĞIZ"
 

James ayrıca Pfizer/BioNTech aşısının daha önce Covid-19’a yakalanan kişileri mutasyona uğrayan corona virüslere karşı koruyabileceğini de ifade ederek, ”Aşıyı olanların Güney Afrika ve İngiltere varyantlarına karşı korunacaklarından oldukça eminiz. Virüs evrimini tamamlamadı, ancak aşılar piyasaya sürüldüğü ve insanlar ikinci dozları aldığı sürece, yazın şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum” dedi.

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