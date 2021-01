Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar

BioNTech koronavirüs aşısını yoğun olarak kullanan İngiltere, İsrail ve İsviçre, ilk dozda korumanın "beklenenin çok altında ve yüzde 50'ler seviyesinde" olduğunu açıkladı. Aşının ayrıca Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna karşı da korumadığı saptandı. İsviçre'de ise ikinci aşıyı olan yaşlıların 4'te biri, iki hafta sonunda yine korona kaptı.

Aşı şirketleri ve dev ilaç sektörü, kendi aşısını pazarlamak için her yolu denerken, gelen ilk sonuçlar aslında hiçbirinin de mucize olmadığını gösteriyor. Çin aşısının ilk dozunun yüzde 50'ler seviyesinde etkili olduğu belirtilmişti. Benzer sonuçlar Pfizer/BioNTech aşısı için çıktı.

İngiliz The Guardian, Alman Frankfurter Rundschau ve İsrail'in Times of İsrail gazeteleri, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozdaki korumasının "açıklanan ve düşünülenden" daha az olduğunu yazdı.