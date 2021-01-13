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Sinovac, "yüzde 50 etkinliğin" ne anlama geldiğini açıkladı

Sinovac firması Brezilya'daki açıklanan sayının ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları arasındaki deneyden geldiğini ve ağır vakalarda aşının yüzde 100 etkili olduğunu duyurdu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:14
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Sinovac, "yüzde 50 etkinliğin" ne anlama geldiğini açıkladı

Sinovac Şirket başkanı Yin Veidong, Brezilya'da aşının "yüzde 50 etkili olduğu"na ilişkin medyada yer alan haberleri netleştirmek için kamuoyuna açıklamada bulundu.

CoronaVac'ın ağır Koronavirüs vakalarını önlemede yüzde 100 etkili olduğunu hatırlatan Çin menşeli aşı üreticisi Sinovac'ın başkanı Brezilya denemelerin de bu verileri doğrulaması üzerine yurt dışı ve iç talebi karşılamak için şirketin üretim kapasitesini genişlettiğini söyledi.

Yin, verilerin şartlı onay için Çin düzenleyicisine sunulacağını söyledi.

Aşının denizaşırı denemeleri toplam 24 bin 400 katılımcıyı içeriyordu.

Yin, bir üretim tesisinin yılda 500 milyon doz ürettiğini, aynı kapasiteye sahip ikinci bir üretim tesisinin denetlendiğini ve önümüzdeki ay üretime başlanmasının beklendiğini söyledi.

"Ancak bu tesisler, Endonezya, Malezya, Singapur ve Filipinler dahil olmak üzere birçok ülkeden aldığımız siparişlerin hala çok gerisinde" diyen Yin, şirketin şimdiye kadar Çin'deki illere 7 milyon doz tedarik ettiğini ve planlandığı gibi Hong Kong'a 1 milyon doz tedarik edeceğini söyledi.

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