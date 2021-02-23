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Tat ve koku kaybı 5 ay sürebilir

Kanada’da yapılan araştırmaya göre Covid-19 geçirmiş kişilerin koku ve tat alma duyusu Covid-19 enfeksiyonundan sonra beş aya kadar geri gelmeyebileceği açıklandı.

23 Şubat 2021 Salı 17:25
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Tat ve koku kaybı 5 ay sürebilir

Kanada’da yapılan araştırmaya göre Covid-19 enfeksiyonundan sonra insanların koku ve tat alma duyusunun beş aya kadar geri gelmeyebileceği açıklandı.

Quebec Üniversitesi'ndeki bir ekip, Covid-19 olan 813 sağlık çalışanını araştırdı. Koku ve tat alma duyularını 0 ile 10 arasında derecelendiren ekip, bazı katılımcılardan koku ve tat alma duyuları ile ilgili evde de test yapmalarını istedi.

YÜZDE 70 KOKU KAYBI, YÜZDE 65 TAT KAYBI

Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından yayınlanan ilk sonuçlarda, Covid-19 enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 70’inden fazlası koku alma duyusunu kaybederken yüzde 65’inin ise tat alma duyularını kaybettiği bildirildi.

Araştırmada, aynı kişilere beş ay sonra yapılan testte Covid-19 olan 813 kişinin corona virüsü atlatmalarına rağmen yüzde 17’sinin hala koku kaybı yaşadığı belirtilirken yüzde 9’unun da hala tat kaybı yaşadığı bildirildi.

‘COVİD-19’LU KİŞİLERİN DAHA FAZLA GÖZLEM ALTINDA TUTULMASI GEREKİYOR’

Çalışma üzerinde çalışan Quebec Üniversitesi'nden Dr. Johannes Frasnelli yaptığı açıklamada, "Sonuçlarımız, Covid-19'lu kişilerde koku ve tat duyusunun kaybolması sorununun devam edebileceğini gösteriyor" derken "Bu, enfekte olmuş ve Covid-19 ile ilişkili kişilerin daha fazla gözlem altında tutulması gerektiğini gösteriyor” dedi.

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