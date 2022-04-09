Yeni virüs 5500 RNA!

RNA virüsleri soğuk algınlığından Kovid-19’a kadar uzanan hastalıklara neden olmalarıyla biliniyor. Bu virüsler genetik bilgilerini DNA’da değil RNA’da taşıyor. RNA virüsleri, DNA virüslerinden çok daha hızlı evrimleşiyor.

Araştırmacılar Tara Oceans keşif seferleriyle toplanan planktondan RNA dizilerinin küresel veritabanını inceledi. Plankton, akıntıya karşı yüzebilecek kadar küçük olan herhangi bir suda yaşayan organizma anlamına geliyor. Bu organizmalar okyanus besin ağlarının hayati bir parçası ve RNA virüsleri için ortak konak işlevi görüyor.

Bilim insanları araştırmayı yürütürken makine öğrenmesinden faydalandı.

Analiz sonucunda bilim insanları, virüs proteinini kodlayan 44 binden fazla gen tanımladı. Çalışmanın sonraki aşamasıysa bu genler arasındaki evrimsel bağlantıları belirlemekti. İki gen ne kadar benzerse, bu genlerle virüslerin yakından ilişkili olma ihtimali de o kadar yüksek. Bu diziler çok uzun zaman önce evrimleştiğinden, yeni virüslerin ortak bir atadan ayrıldığını gösteren genetik işaretler zaman içinde kayboldu.

Bununla birlikte, yapay zeka aracılığıyla bu genetik diziler sistematik olarak düzenlendi ve farklılıkları tespit edildi. Nihayetinde araştırmacılar, toplamda 5 bin 504 yeni deniz RNA virüsü buldu. Böylece bilinen RNA virüsü filumlarının sayısı iki katına çıktı.

The Ohio State Üniversitesi’nden çalışmanın başyazarı Matthew Sullivan, RNA virüslerine dair daha çok bilgi edinmek istediklerini ve şanslarının yaver gittiğini söyledi.

Science adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmaya göre, yeni filumlardan ikisi ılıman ve tropik sularda (özellikle Taraviricota’da) veya Arktik Okyanusu’nda daha yoğundu. Taraviriicota’nın, araştırmacıların uzun süredir aradığı RNA virüslerinin evriminde eksik halka olabileceği düşünülüyor.

Kovid-19 pandemisinin gösterdiği gibi, RNA virüsleri ölümcül hastalıklara neden olabiliyor. Ancak RNA virüsleri aynı zamanda ekosistemlerde hayati bir rol oynar çünkü ortamları ve gıda ağlarını kimyasal düzeyde etkileyen mikroplar da dahil olmak üzere çok çeşitli organizmaları enfekte edebililiyor. Pek çok yeni RNA virüsü bulunmasına rağmen, hangi organizmaları enfekte ettiklerini saptamak hala zor.