Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere , Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Üroloji Uzmanı doktorumuz maalesef hastası tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmıştır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla geliştirilecek olan önleyici politikaların, güvenlikten eğitime, çalışma koşullarından yasal çerçeveye kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı olarak sağlıkta şiddeti önleme noktasında gerekli yasal ve diğer düzenlemeleri yapmak amacıyla ilgili sivil toplum örgütlerinin de katılacağı bir komisyon kurma kararı almış bulunmaktayız.

Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, ilgili tüm paydaşların yer alacağı komisyonda yasal öneriler ve çalışmalar ortak yürütülecek çalışmalar neticesinde harekete geçirilecektir.

Hayati tehlikeyi atlatan doktorumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir,

Sağlık Bakanlığı'nın her zaman sağlık çalışanlarının yanında, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğini vurgulamak isteriz. Gelinen süreçte yasal değişiklikler ,ilgili öneriler ve atılacak adımlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.