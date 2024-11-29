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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak soruları yanıtladı.



Bütçe görüşmelerini değerlendiren Şahali, görüşmelerin tempo açısından çok yorucu geçtiğini belirterek, görüşmelerin 2025 yılının ekonomik açıdan çok zor bir yıl olacağını da gözler önüne serdiğini kaydetti.



Bütçede 18 milyarlık bir açık olduğunu söyleyen Şahali, sözlerine şöyle devam etti:

“2025 yılında çok ciddi bir mali disipline ihtiyaç duyacağız. Hükümet açısından ise sadece tasarruf söz konusu. Bu da maaş ve ücretlerden kesintiye gitmekle olur. Bütçe önümüzdeki yıl yüzde 35 enflasyon beklentisi ile hazırlandı. Hükümet hayat pahalılığının hesaplanma biçimi noktasında da yeni bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.“



“AVRUPA’NIN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ ANCAK REFAH SEVİYESİ YÜKSELMEDİ”

Enflasyon karşısında maaş ve ücretlerin de astronomik bir şekilde arttığını belirten Şahali, şu anda Avrupa’nın en yüksek asgari ücret rakamına ulaştığımızı ancak refah seviyesinin yükselmediğinin altını çizdi.



“CTP ERKEN SEÇİM ÖNERİSİNİ GERİ ÇEKMEDİ, GÖRÜŞÜLMESİNİ ERTELEDİ”

CTP’nin erken seçim önerisi ve bunun geri çekildiği iddiaları ile ilgili konuşan Şahali, ‘bütçe maratonu çok yoğun geçti. Önümüzdeki günlerde çok yoğun. Meclis Pazartesi hem yasama hem denetim göreviyle toplanacaktı. Biz denetim görevimizden vazgeçtik CTP olarak. Meclis’in gündemini de değiştirerek, ivedilikleri öne aldık, erken bitirdik ki bütçe komitesi toplansın. Önerimizi geri çekmiş değiliz. Sadece bir sonraki toplantıya bıraktık. 9 Aralık’ta erken seçimi konuşacağız” ifadelerini kullandı.



“HÜKÜMETİN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ YOK”

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun partisinden istifasını da değerlendiren Şahali, bunun hükümetin vücut bütünlüğünün olmadığının ispatı olduğunu kaydetti. Tosunoğlu’nun istifasının önceden belli olduğunu kaydeden Şahali, DP içerisinde sancılar olduğunun zaten bilindiğini sözlerine ekledi.



ŞAHALİ: ARIKLI SAMİMİ İSE MEKTUBUNU MECLİS’E SUNSUN

CTP Milletvekili Erkut Şahali, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın istifa önerisini değerlendirerek, ‘Erhan bey samimi ise istifa mektubunu bize değil, Meclis Genel Kurulu’na versin’ dedi.



“GÜNEY’İN NATO ÜYELİĞİ KIBRIS’I AÇIK HEDEF HALİNE GETİRİR”

Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliği ile ilgili adımlarını da değerlendiren CTP Milletvekili Erkut Şahali, “NATO üyeliği Kıbrıs’ı açık hedef haline getirmek demektir” dedi. “Güney Kıbrıs’ın çok net olarak NATO üyesi olmasını istemiyorum” diyen Şahali, Türkiye bu müracaata doğal olarak hayır diyecek. Burada ateşkes vardır. NATO üyeliği kabul edilemez” ifadelerini kullandı.