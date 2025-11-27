Haber: Pelin Yükselay

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, 30 Kasım’da gerçekleştirilecek kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu bir kez daha açıkladı.

Şahali, kurultay sürecine bir “yarış” olarak değil, partinin ortak akıl ve dayanışma kültürünün bir yansıması olarak baktıklarını söyledi.

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Şahali, kurultay hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirterek, 7 Kasım itibarıyla başkanlığa aday olacak isimlerin netleşeceğini ifade etti.

“Kurultay sürecimize bir yarış gözüyle bakmıyoruz. Elbette bir seçimdir ancak biz, kendimizi ifade ederek üyelerimizin desteğini almaya çalışacağız.” diyen Şahali, kurultayların CTP’de hiçbir zaman bir “gövde gösterisi” olmadığını vurguladı.

“Biz yoldaşlarımızla her hal ve koşulda birlikte olacağımız sorumluluğu ile hareket ediyoruz” diyen Şahali, partinin birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. “Bu süreç dostça başlayıp dostça ilerleyecek. Ortada bir yarış ya da kapışma varmış havası oluşmayacak.” şeklinde konuştu.

CTP’nin uzun yıllardır toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Şahali, kurultay sürecinin de bu anlayışın bir yansıması olacağını söyledi. “Üç ayda da bu kurultayı yapabilirdik ancak biz bir aya sıkıştırdık. Halk için çalışmaya, ülkemizin geleceği için üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Şahali, CTP’nin kurumsal olgunluğu ve demokratik kültürüyle örnek bir kurultay süreci geçireceğini belirtti.

“Erken seçim bugün bile olsa geç kalınmıştır”

Erken seçim çağrılarıyla ilgili de konuşan Şahali, “erken seçim bugün bile olsa eminiz ki bu geç kalınmış bir seçimdir. Hükümetin gidişatı ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Erhürman’ın seçilmesiyle yüzlere tebessüm yerleşti”

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahali, sonuçların bekledikleri gibi olduğunu belirterek, sonucun bu yönde çıkacağına emin olduklarını ve çok sevindiklerini kaydetti.

Şahali, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları tam olarak beklediğimiz gibi oldu. Seçime 3 hafta kala yüzde 60 hedefini zaten kamuoyuyla paylaşmıştık. Biz çok emindik, çok sevindik. Yadırgamadık, beklediğimiz sonuçtu. Seçim sürecinde Mart ayından itibaren sürekli anketler yaptık. Seçmenin verdiği mesajları o anket sonuçları ile öğrendik ve kampanyamızı yürüttük. Aktif kampanyada önce halk konuştu. Biz de bunları kamuoyunun gündemine getirdik. Biz hiç dalgalı seyir izlemedik. Bu bir gurur ve mutluluk vesilesidir. Sayın Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla yüzlere tebessüm yerleşti, umut yeniden yeşerdi.”

“Seçim sürecinde ayrıştırmadan, bölünmeden, parçalanmadan yürüme iddiamız ete kemiğe bürünmüş oldu” diyen CTP Genel Sekreteri Şahali, 5 yıllık Ersin Tatar sürecinin kimseyi mutlu etmediğini gördüklerini ve Erhürman’ın büyük bir halk desteği ile görevini yürüteceğini söyledi.

Şahali’den şeffaflığın altını çizdi…

Cumhurbaşkanı’nda görev alan danışmanlarla ilgili tartışmalara da değinen Şahali, bu konunun istismara açık bir konu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili açıklamasının yerinde olduğunu kaydetti. “Daha yolun başında ortaya konan bu şeffaf tavır süreç içerisinde devam edecektir” diyen Şahali, bu şekilde devam ettiği sürece halkın Cumhurbaşkanlığını evi olarak göreceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın silahlanması… “Tüm ada için güvenlik tehdidi”

Güney Kıbrıs’ın silahlanma çalışmalarını da değerlendiren CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, şunları söyledi:

“Her türlü silahlanmanın karşısında duran, barışı arzulayan bir siyasi geleneğiz. Güney Kıbrıs’ın silahlanmasını hoş görü ile karşılayacak değilim. Kıbrıslı Türklerin güvenliğini tehdit eden Rum Yönetimi’nin tüm ada için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu aşikâr. Bu silahlanma kimi düşman sayarlarsa ona karşıdır.

“Hristodulidis, ‘barış havarisi’ gibi hareket ediyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ‘görüşme’ açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şahali, Crans Montana sürecinin sabotajcısının Hrisotudilis olduğunu hatırlatarak, “Şu anda kendisi masaya çağrılmaktan tedirginlik duymuyormuş gibi, ‘barış havarisi’ gibi hareket ediyor. Güney Kıbrıs’ta da halk büyük bir beklenti içinde. Sayın Erhürman’la görüşmesi iyi ya da kötü siyasi hayatını etkileyecek. Çözüm istermiş gibi görünen ama hep çözümsüzlüğe yatırım yapan bir isim. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Hristodulidis’le görüşmesinde ilk olarak ‘Kıbrıs Türk tarafı ve Güney Kıbrıs siyasi eşitliğe sahip mi?’ diye soracak. İşte Hristodulidis’in buna vereceği yanıt, süreci ve de kendisinin geleceğini belirleyecek”

Mülkiyet meselesi… “KKTC’ye yatırım cesareti ortadan kaldırıldı”

Simon Aykut’un tutuklanması ve 5 yıl hapis cezası almasıyla ilgili de konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, süreç içerisinde KKTC’nin büyük bir olumsuz etkiye maruz kaldığını belirterek, Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye yatırım cesaretini ortadan kaldırdığını kaydetti. Şahali, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu gidişe son verecek bir yön izleyeceğinin de altını çizdi.