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Hükümetin et ithali kararını değerlendiren Şahali, bu karardan endişe duyulması gerektiğini kaydetti. Et üretimine bağlı olan süt üretiminin de bu kararla tehlike altına gireceğini belirten Şahali, bu kararın büyük olumsuzlukları beraberinde getireceğini savundu.

Hükümetin şirin görünmek adına ‘herkes et yiyebilsin’ mottosuyla bu kararı aldığını açıkladığını söyleyen Şahali, ‘aslında durum hiç de böyle değildir’ dedi.

Şahali, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hayvancılık Dairesi bir çok görevi yanında ülkedeki üretimi ve fiyatları denetlemekle yükümlüdür. Peki, bu et fiyatları karşısında Hayvancılık Dairesi ne yapıyor? Bir kilo etin, bir litre sütün maliyetini biliyor mu? Bunu Bakana aktarıyor mu? Bunun yanında karar alınırken sektör paydaşlarıyla da görüşülmedi. O zaman siz neler yapıyorsunuz?”

"Cevaplanması gereken çok soru var"

Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un konuyla ilgili net bilgiler paylaşması gerektiğini belirten Şahali, cevap verilmesi gereken birçok soru olduğunu belirtti.

Hükümetin’serbest piyasa var” söyleminin arkasına sığındığını savunan Şahali, buna rağmen pahalılığın azaltılması için yapılabilecekler olduğunu vurguladı.