Oluşturulan AD-HOC komitenin deprem sonrası oluşan tedirginliğin giderilmesi amacıyla gerekli kaynağın yaratılması ve oluşturulacak kaynağın disiplinli bir şekilde kullanılması adına yasa çalışması yapılması için kurulduğunu kaydeden CTP Milletvekili Erkut Şahali, “CTP olarak biz beyaz bir sayfa üzerinden çalışma yapmak için yola çıktık. Komite başkanı Özdemir Berova, yasa çalışmasını katılımcılara dağıttı. Bu da katılımcıların fikirlerini sınırlar. Sayın Berova dediğim dedik çaldığım düdük şeklinde bir tavır izledi” dedi.

Şahali, “Toplantılarda gördük ki hükümetin herhangi bir noktada tasarruf niyeti yok. Böylesine zor bir zamanda icazı ikram kalemlerinin kısıtlanması mümkündür. Yaklaşık 300 milyon TL’lik bir kaynağın devlet kasasından aktarılması mümkündür. Bu sayede kimsenin maaşına müdahale etmeye gerek kalmaz veya lüks tüketimin vergilendirilmesi ile bu kaynak yaratılabilir” şeklinde konuştu.

Şahali, “Gücünü yasadan almayan hiçbir irade devlet mekanizmasında geçerli değildir. Ortada duran güven erozyonunu yok sayan bir tavırla ters düştük ancak yine de sonuna kadar toplantılarda bulunduk. Ortada bir iyi niyet yoktur. Bu nedenle de komiteden ayrıldık” ifadelerini kullandı.