Meclis’te geçen haftadan beri grev devam ettiğine işaret eden Şahali, geçen yılın sonundan itibaren başlayan sorunun iş barışını hatta kişisel dostlukları etkilediğini söyledi.

Grevin, bir çalışanın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle başka bir göreve görevlendirilmesiyle ortaya çıkan iş yükünden kaynaklandığını dile getiren Şahali, “Çalışmalar aksamadı diye kimsenin grevi görmezden gelme hakkı yoktur” dedi. Şahali, “Keyfilik kaosla eş anlamlıdır” eleştirisinde de bulundu.

Trafiğin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Şahali, polisin yayımladığı raporlara bakılıp, bakılmadığını sordu. Her dört araçtan bir tanesine birden fazla sebeple ceza yazıldığını belirten Şahali, verileri paylaştı. Yolların sorunlu olduğunu kaydeden Şahali, “magandaların suçlanmasını” eleştirdi.

2021 yılına kadar sabit radar sisteminin caydırıcı olduğunu ancak ceza bildirimlerinin durdurulduğunu dile getiren Şahali, ceza bildirimleri için ihaleye çıkılmadığını söyledi. Şahali, “sabit radar sisteminin havaya uçurulması hedefi olduğunu” savundu.

“Radarlar nedeniyle yavaşladığında, trafiğe engel olarak muamele gördüğünü” anlatan Şahali, “Bunlara uyan tek sürücüymüş gibi hissediyorum kendimi” diye konuştu. Erkut Şahali, “point to point radarlar çalışmıyormuş gibi davranıldığını” da kaydetti.

“Makam arabalarına mavi çakarlı lambaların neden takıldığını” soran Şahali, “Görgüsüzlük… Bunu anlamanın imkânı yoktur. Bizim zamanımızda bir tane çakarlı lamba yoktu. Olsaydı sökülürdü” dedi.

“Ülkede trafikte bir terör yaşanıyorsa, bunun temel sebebinin devlet eliyle işlenen sabotaj suçu olduğunu” savunan Şahali, “Sayenizde suç çeşitliliği konusunda enflasyon yaşanıyor” dedi. Şahali, trafikte magandaların olmasının düzenleyici işlemlerin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Polisin sokakta olacağını ancak polisin olmadığı yerde altyapıları oluşturmak gerektiğini kaydeden Şahali, bunun yapılmamasının trafik magandalarında enflasyona yol açtığını ifade etti.