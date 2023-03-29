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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Haziran ayında yapılması gereken ara seçimle ilgili konuşan Şahali, “Anayasa ara seçimle ilgili söyleyeceğini söylüyor. Özersay’ın istifasıyla birlikte haziran ayında bir ara seçim yapılmasını söylüyor. Haziranın son pazarı diye ifade edilir. Nisan ayının sonunda bu kararın meclis tarafından alınması gerekir ve YSK’nın çalışmaya başlaması gerekir. Bunun dışında tek bir ihtimal vardır. Bir erken seçim tarihinin belirlenerek açıklanması gerekir. Yani önümüzdeki hazirana kadar 1 yıl içinde genel seçim yapılması halinde ara seçim olmaz. Mevcut hükümet tek parça değil ve bir arada hareket etmiyor. Şuanda o doygunluğa ulaşmadığını görüyorum. Ya Haziranda ara seçim yapacağız ya da yeni bir hukuk tartışması gündemi meşgul edecek” dedi.



Şahali, “UBP’lilerden edindiğim izlenime göre, belediye meclislerinde boşalan koltuğa ilk kaybeden kişi meclise girme hakkı elde ediyor ve YSK kendine mazbata veriyor. Güney Kıbrıs’ta da bu böyledir mecliste. Bu durumda HP’den Gülşah Sanver Manavoğlu var. Dolayısıyla Gülşah hanımla doldurulmasıyla ilgili bir egzersiz var. Bunun hukukiliği elbet değerlendirilip incelenmeli. Ancak mevcut düzenleme bir seçim öngörüsünü işaret eder. Anayasa mahkemesiyle istişare edilmesi gerekir. 25 Ocakta halk iradesini ortaya koymuştu. Bunun hukuken herkesi ikna edecek şekilde incelenmesi gerekir” dedi.