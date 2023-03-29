-ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



CTP Milletvekili Erkut Şahali, DP milletvekili Serhat Akpınar’ın açıklamalarıyla hükümete gözdağı vermek için hareket ettiğini söyledi. Akpınar’ın söylemlerinin siyasi bir anlamı olmadığını ifade ede eden Şahali, “DP’nin kendi tabanına hitap etmesi lazım. DP ve YDP, UBP nin içine erimiş vaziyettedir. İkisinin de siyasi geleceği riskli bir durumdadır. DP’nin var olmasının tek sebebi hükümette bulunuyor olmalarıdır. Serhat Akpınar kendini gündeme getirecek bazı sansasyonel sözler sarf ediyor. Bunun şuurla yapılmış bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir yokluk döneminde yaptıklarınız ile söylediklerinizin tutarlı olması gerekir. Siz sosyalleşilen zamanları bir israf gibi gösterip toplumsal dayanışmanın sermayesi haline dönüştüreceksiniz. Kaldı ki bu bazı insanların ekmek kapısıdır ve ekonomik bir karşılığı vardır. Bu konuşmada bir mantık yoktur. İnsanlarımız için öngördüğü yaşam çok daha kalitesiz bir yaşam demek ki…” dedi.