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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Yapı Denetimi, Planlı Kentleşme ve Hükümete Mensup Partilerin Tutumu” konulu konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında hükümeti 'samimiyetsizlikle' suçlayan Şahali, Mühendis ve Mimar Odası Yasalarındaki değişikliği ve İmar Yasası'nda uzmanalara dahi danışmadan yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmediklerini belirtti.

Bu değişikliklerin denetimsizliğe açık kapı bıraktığını savunan Şahali, böylesi bir dönemde bunun doğru olmadığını dile getirdi.

Saner'den Tatar'a: Şuursuzca bir açıklama

Şahali, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu ülkede tüm süreçleri tamamlanmış ve geriye sadece Resmi Gazete'de yayımlanmış olması gereken bir İmar Planı vardır. Mağusa-Yeniboğaiçi-İskele İmar Planı'dır bu. Ama yürürlükte değildir. Neden? Tatar, Üstel, Sucuoğlu ve Saner hükümeti bunu hayata geçirmemiştir. Tatar, 'İmar Planı'na gerek yok' diye şuursuz bir açıklama yapmıştır. Hazır olan İmar Planı kalmıştır'

"Depreme dayanıklı binalar yapmak istiyorsak, denetimi yerine getirmeliyiz" diyen Şahali, bunun gerçekleşmemesi yönünde atılan her adımın 'samimiyetsiz' olduğunu kaydetti.