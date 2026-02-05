Özerdağ, BRT’de yaptığı değerlendirmede “sorunlarımızı biz biliyoruz ve aşmak için çözüm yolları öneriyoruz. Ortak bir konsensusla bunun takvimlendirilmesi beklentisi içerisindeyiz” diyerek, bu konunun siyasete alet edilesinin üzücü olduğunu ifade etti.

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın konuğu olan Özardağ, Anayasa’da yargıyla ilgili yapılmasını istedikleri değişiklikleri içeren yargı referandumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, sürecin nasıl başlayarak nasıl ilerlediği ve hassasiyet gösterdikleri noktalar hakkında bilgi verdi.

Özerdağ, 2014 yılında bir anayasa değişikliğinin gündeme geldiğini ancak yapılan referandumun olumsuz sonuçlandığını 2020’de de aynısının yaşandığını ifade etti.

Bazı anayasal değişikliklerinin olması gerektiğinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini ve yapılmasının kaçınılmaz olduğunun tüm kesimler tarafından ifade edildiğini dile getiren Özerdağ, bu çerçevede bu konuda bir adım atma yönünde karar aldıklarını kaydetti.

“Yargının önündeki tıkanıklıkları aşacak değişiklikler hazırladık”

Özerdağ, mart ayı sonuna kadar bu işin bitirilmesi yönünde çalışma başlattıklarını dile getirerek, bazı ülkelerde bu işleyişlerin nasıl olduğu yönünde araştırma yaptıklarını ve sadece yargıya mahsus, yargının önündeki tıkanıklıkları aşacak değişiklikleri hazırladıklarının atlını çizdi.

Süreçte, ilgili birimler, hükümet ve muhalefetle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özerdağ, tüm kesimlerin içerikte yapılması istenen değişiklikler konusunda desteklerini beyan ettiklerini söyledi.

-“Siyaset üstü değerlendirilmesini, konsensusla ortak iradeyle takvimlendirilmesini istiyoruz”

Tüm siyasi irade tarafından bu konunun sahiplenilmesini ve ciddiyetle ele alınarak bu konunun çözümlenmesini beklediklerini ifade eden Özerdağ, bu değişikliklerin, siyasi malzeme haline getirilmeden olması gerektiğini vurguladı.

Özardağ, “Geçen gün yaptığımız görüşmelerin ardından bu konunun siyasi malzeme yapılması bizi derinden üzmüştür, Başbakan ve ana muhalefet lideri ile yaptığımız görüşmede biz bu konunun siyaset üstü değerlendirilmesi ve bir konsensus sağlanarak ona göre takvimlendirilmesini istedik, hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir sıkıntımız yoktur” şeklinde konuştu.

Bertan Özerdağ, yargının daha iyi olması isteniyorsa bu değişikliklerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, kimsenin yapılmak istenen değişikliklerle ilgili bir şikayeti bulunmadığını ve bu konuda bir toplumsal uzlaşı yakalanmışken mecliste bir çatışma alanı yaratılmasına anlam veremediğini söyledi.