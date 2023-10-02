Evkaf İyilik Gönüllülerinin yoğun çaba ve emekleriyle Gemikonağı bölgesinde bulunan sahil yolu çöplerden arındırıldı.

İnsanları daha duyarlı olmaya davet eden genç gönüllüler, temiz bir ülke için faaliyetlerine devam edeceklerini de söyledi.